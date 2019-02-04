أخبار مصر | اليوم,. "التعليم" تتعاقد مع "فوري" لتحصيل مصروفات المدارس الحكومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم,. "التعليم" تتعاقد مع "فوري" لتحصيل مصروفات المدارس الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ظهر اليوم الاثنين 4 فبراير مؤتمرًا صحفيًا خاصًا بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة "فوري" للخدمات الإلكترونية لتحصيل جميع المصروفات الخاصة بالمدارس الحكومية بداية من العام الدراسي الجديد 2019 - 2020، وذلك في إطار خطة إنجاح منظومة التحصيل الإلكتروني في الوزارة، بديوان عام الوزارة.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد صرح بأن إذا ما تم تعليم الأجيال الحالية والقادمة بطريقة قادرة على التنافس مع الدول الاخري مصر ستعاني بشدة واقتصادها ايضا.

وأضاف الوزير أن جودة التعليم الاساسي في مصر أصبحت في أدني التصنيفات العالمية علي مدار عشرة سنوات سابقة، وأشار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل علي استعادة دور مصر في كل المجالات وأيضا استعادة دور الانسان لذلك مشروع التعليم هو مشروع دولة .

وقال الوزير إن مشروع التعليم إذا تم تأخيره سنخسر كثيرا ضاربا مثال علي ذلك أن لو مشروع التعليم تأخر لمدة ٣ سنوات سيكون هناك ٥ مليون من الطلاب غير مؤهلين لسوق العمل قائلا :" كل سنة بتعدي واحنا بنتأخر بنأذي بيها أولادنا .. التعليم كما هو يؤذي الطلاب وأن فرحهم ببعض الدرجات الوهمية".

وعن الهجوم المستمر حول التغير قال الوزير إن أي تغير في أي مجال يقابله مقاومة مؤكدا أن في أخر ٥٠ عام كان حول التعليم مصالح مالية مثل الدروس الخصوصية التي تفتح ابوابها لمن يدفع والمدارس التي توجد بأشكال واسعار مختلفة قائلا :" في حركة فلوس كبيرة جدًا"

