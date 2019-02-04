مصر | تأجيل محاكمة رئيس نادي الصيد السابق لتزوير توقيعات أعضاء النادي لـ3 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة رئيس نادي الصيد السابق لتزوير توقيعات أعضاء النادي لـ3 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، تأجيل محاكمة رئيس نادى الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادى، لجلسة 3 إبريل لسماع الشهود.
وأخلت المحكمة فى جلستها السابقة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي و إيهاب بسيوني ومحمد مصطفى وسكرتارية صلاح مصطفى، وجاد كنعان، سبيل المتهم بكفالة 50 ألف جنيه.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة رئيس نادي الصيد السابق " عمرو. ا " إلى محكمة الجنايات.
وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامي العام الأول يعاونه المستشار عبدالله محمد رئيس نيابة الأموال العامة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم زور نتيجة الجمعية العمومية بنادي الصيد وقت توليه رئاسة النادى، وإتلاف مستنداتها عمدًا.
وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادى بعد إغلاقه في المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة.
حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.
وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.
وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.
ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.