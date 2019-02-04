مصر | ضبط عاطلين وبحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين وبحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدري الأفيون والبانجو وأسلحة نارية وبيضاء.
وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان أسوان قيام ( عاطلين - مقيمان بدائرة القسم - لهما معلومات جنائية مسجلة ) بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما ( بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جرام، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام ، سلاح أبيض "سنجة" ، مبلغ مالي ) ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاحين للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.
وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.
وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.
ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.