مصر | مُهربة داخل حاويتين.. ضبط 2440 كيلو أقمشة تشبه الملابس العسكرية بميناء السخنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مُهربة داخل حاويتين.. ضبط 2440 كيلو أقمشة تشبه الملابس العسكرية بميناء السخنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت إدارة شرطة موانىء السويس، في ضبط 61 رول أقمشة تشبه الملابس العسكرية والمحظور استيرادها وزنت 2440 كيلو جرام داخل حاويتين مشمولهما "أقمشة" قادمة من إحدى الدول الأجنبية لميناء السخنة لصالح إحدى شركات تصنيع الملابس بالقاهرة.
وبمواجهة "محمد. أ. أ" 24 سنة، مستخلص جمركى ومفوض من قبل صاحب الشأن، أقر بصحة واقعة الضبط ونفى علمه بوجود مضبوطات مخالفة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لتأمين المنافذ والموانىء المختلفة، والعمل على ضبط الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب، وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.
وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.
وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.
ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.