مصر | مُهربة داخل حاويتين.. ضبط 2440 كيلو أقمشة تشبه الملابس العسكرية بميناء السخنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مُهربة داخل حاويتين.. ضبط 2440 كيلو أقمشة تشبه الملابس العسكرية بميناء السخنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت إدارة شرطة موانىء السويس، في ضبط 61 رول أقمشة تشبه الملابس العسكرية والمحظور استيرادها وزنت 2440 كيلو جرام داخل حاويتين مشمولهما "أقمشة" قادمة من إحدى الدول الأجنبية لميناء السخنة لصالح إحدى شركات تصنيع الملابس بالقاهرة.

وبمواجهة "محمد. أ. أ" 24 سنة، مستخلص جمركى ومفوض من قبل صاحب الشأن، أقر بصحة واقعة الضبط ونفى علمه بوجود مضبوطات مخالفة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لتأمين المنافذ والموانىء المختلفة، والعمل على ضبط الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب، وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.