مصر | اللواء محمود السبيلي: المواطن والسماسرة يرفضون الإبلاغ مستأجري الشقق خوفا من الضرائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللواء محمود السبيلي: المواطن والسماسرة يرفضون الإبلاغ مستأجري الشقق خوفا من الضرائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء محمود السبيلي، وكيل المباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، إن المواطن يخاف من الإبلاغ عن مستأجري الشقق المفروشة، خوفا من فرض فرض الضرائب عليه في حالة الإبلاغ، مشيرا إلى أن الحبس شهر أو الغرامة عقوبة تأجير شقة دون إبلاغ .

وطالب وكيل المباحث الجنائية، خلال فاعليات ندوة "نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة" بأكاديمية الشرطة؛ بتغليظ العقوبة عن عدم إبلاغ عن الشقق المؤجرة، حيث نستخدمها العناصر الإجرامية والإرهابية، كمأوى لهم وضبطنا مئات الوقائع من قبل قطاعي الأمن العام والوطني.

وأشار اللواء، إلى أنه خلال عام 2018 تم فحص 310 ألف شقة مفروشة من بينها 5 آلاف و١٠٣ مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبلهم.

وأوضح، أن الوزارة بمختلف القطاعات المعنية تشن حملات لفحص الشقق المفروشة بصفة مستمرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واستكمل حديثه، بأنه أسبوعيا يتم عقد اجتماع لسماسرة لتوعيهم بالمخاطرة عدم الإبلاغ، ورغم ذلك لا يتم الإبلاغ خوفا من الضرائب.

ويشارك في فاعليات الندوة العلمية، اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة مساعد وزير الداخلية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والخبير الأمني خالد عكاشة عضو المجبس القومي لمكافحة الإرهاب واللواء محمود السبيلي بقطاع الأمن العام ولفيف من الخبراء المختصصين.