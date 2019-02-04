شكرا لقرائتكم خبر عن بانوراما حرب أكتوبر تفتح أبوابها للجمهور بعد التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تخليد ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة وتنمية الوعي لدى المواطنين وتعريفهم بالتاريخ العسكري المجيد لقواتنا المسلحة وإعلاء قيم الولاء والإنتماء لمصرنا الحبيبة. تستقبل بانوراما حرب أكتوبر بعد إنتهاء أعمال التطوير بها الجمهور خلال أجازة منتصف العام الدراسي وكذلك الزيارات الرسمية من الجامعات والمدارس بأسعار رمزية، ومجانًا لذوى الإحتياجات الخاصة.

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