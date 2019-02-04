شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تخصص 12 مليون جنيه إسترليني لدعم إصلاح التعليم في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة الخارجية البريطانية خصصت 12 مليون جنيه استرليني (276 مليون جنيه) لمشروع «الخدمات التعليمية المتكاملة للأطفال الأكثر احتياجًا»، والذي يهدف إلى المساهمة في عملية الإصلاح التعليمي الراهنة وتحسين جودة الخدمات التعليمية في مصر .

جاء ذلك خلال حضوره حفل إطلاق المشروع اليوم الاثنين، بالتعاون مع المملكة المتحدة واليونسيف لمدة 3 سنوات، وذلك بحضور السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز وممثل اليونيسف في مصر برونو مايس.

وأضاف شوقي أن هذا المشروع يأتي متلائماً مع التزام الوزارة بتحويل نظام التعليم المصري إلى (التعليم 2.0)، مشيرا إلى أن تقديم مناهج دراسية جديدة، وتطوير كل من أدوات التدريس والوسائل التعليمية والإمكانات المادية في المدارس ومعايير التقييم لتتناسب مع هذه المناهج، تمثل كلها عمليات جوهرية تهدف إلى تغيير التعليم في مصر وتحسين التجارب التعليمية للطلاب بطريقة إيجابية.

وأوضح أن النظام التعليمي الجديد سيحل محل النظام الحالي بشكل تدريجي، وبحلول عام 2030 سيكون «التعليم 2.0» هو النظام التعليمي القومي الوحيد المطبق من مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي حتى التعليم الثانوي.

من جهته، قال السفير البريطاني: «إن هذا المشروع يعد استثمارًا في طلاب مصر ومستقبلهم، حيث أن بريطانيا كانت دائما شريكًا لمصر في هذا المجال، واليوم نواصل تحقيق التزامنا وتوسيع هذه الشراكة لدعم الحكومة المصرية في إصلاح النظام التعليمي بهذا المشروع من خلال تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح».

وأضاف: «أن هذا المشروع سيساهم أيضا في صياغة السياسات المتعلقة بالتحول إلى نظام «التعليم 2.0»، وسيقدم الدعم المحدد في مدارس مختارة، بما يتمثل في تطوير البيئة المادية في المدارس، وتدريب المعلمين والمشرفين والمديرين في تلك المدارس؛ للنهوض بجودة تقديم الخدمات التعليمية».

وبدوره.. قال برونو مايس ممثل (اليونيسف) في مصر: «إن نظام التعليم (2.0) يمثل أولوية وعملية ذات أهمية قصوى بالنسبة لمصر، ولن تدخر المنظمة جهدًا لدعم وزارة التربية والتعليم في تحقيق هدف جودة التعليم وتساوي الفرص فيه لكل طفل».

وأضاف مايس «أنه بدعم من وزارة الخارجية البريطانية نركز في هذا المشروع على صقل ما يمكن للمدارس تقديمه، وهو ما يشمل التدريس، والأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية وتفاعل الآباء والمجتمعات المحلية مع نظام التعليم».

يشار إلى أنه على مدى ثلاث سنوات، سيصل المشروع إلى أكثر من 80 ألف طالب في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال توجيه الدعم الفني المحدد إلى 550 مدرسة ابتدائية و12 ألف معلم و3 آلاف مشرف ومدير مدرسة.