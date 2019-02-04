شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك في لقاء ولي عهد أبوظبي بشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك، الاثنين، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في لقاء الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبى، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وذلك بالقصرالرئاسي بالإمارات.

يأتي تنظيم هذا اللقاء بالتزامن مع مشاركة وزيرة الهجرة في فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد، ولى عهدأبوظبى.

وأعربت «مكرم» عن امتنانها لحضور اللقاء الهام الذي يجمع بين ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهرالشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، حيث من المؤكد أن يبعث هذا اللقاء برسالات عدة أهمها الوقوف جميعا جنبا إلى جنب للتصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف، وتساهم في إعادة بناء جسور التواصل والتعارف والتآلف والاحترام والمحبة، ومواجهة التحديات التي تعترض طريق الإنسانية للوصول إلى الأمان والاستقرار والسلام وتحقيق التعايش المنشود.

ويتضمن المؤتمر العالمى للأخوة الإنسانية العديد من الجلسات العلمية وورش العمل التي تناقش عدة محاور، حيث كان اليوم الأول تحت عنوان منطلقات الأخوة الإنسانية، الداعية إلى إرساء ثقافة السلم، وترسيخ مفهوم المواطنة، ومواجهة التطرف الديني من منطلقات واقعية لتحقيق الأخوة الإنسانية المنشودة.

كما سيتطرق المؤتمر في يومه الثاني إلى محور إعلاء مسؤولية حكماء الشرق والغرب في تحقيق السلام العالمي المبني على أسس الأخوة الإنسانية، والتركيز على الدور الكبير المنوط بالمنظمات الدولية والإنسانية فيتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وسيناقش في يومه الأخير التحديات والفرص التي تواجه الأخوة الإنسانية ودعم المبادرات الداعية لإرساء ثقافة التآخي في مختلف المجتمعات الإنسان.