شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تطوير ورفع كفاءة 44 عمارة منخفضة التكاليف ببني سويف الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 44 عمارة منخفضة التكاليف (تم تنفيذها منذ عام 1995)، وجارٍ تطوير ورفع كفاءة 14 عمارة أخرى، مؤكداً أن تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعمارات منخفضة التكاليف، يأتي في إطار الجهود المبذولة من جهاز المدينة لتطويرها، وظهورها بالمظهر اللائق، لتشجيع المواطنين على الإقامة بها.

وقال «محمود»، في تصريحات صحفية: «شملت أعمال رفع الكفاءة دهانات الواجهات الخارجية والشبابيك الخارجية، وتركيب درج وترابيع رخام للمداخل، وبردورات وتنسيق موقع حول العمارات، وتأهيل وصلات الصرف والمياه الخارجية للعمارات».