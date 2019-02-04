شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تدشين المنطقة الصناعية الجديدة بالفيوم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، البدء في إطلاق مشروع المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة 50 فداناً شرق الكتلة السكنية، بجوار سور الجامعة على الطريق الصحراوي الغربي، التي ستضم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى سوق للجملة، موضحاً أن المنطقة الصناعية الجديدة تقع ضمن مساحة الـ1800 فدان، والتي تُعد امتداداً عمرانياً وصناعياً للمدينة.

وقال «عبدالرحمن»، في تصريحات صحفية: «ستفتح المنطقة الصناعية آفاقاً جديدة لفرص العمل، وستسهم فى تنشيط الحركة الاقتصادية، وحركة المواصلات، بجانب المساهمة فى زيادة الاستثمار بالمدينة»، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز المدينة على توفير الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات بالمدينة.