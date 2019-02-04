شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني: غلق المجال الجوي بمطار برج العرب.. وتحويل مسار رحلتين للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر أمني بمطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، إن برج المراقبة الجوية بالمطار أعلن غلق المجال الجوي أمام حركة الطائرات المقبلة والمسافرة منذ الخامسة، فجر الاثنين، لانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية التي غطت جميع أنحاد البلاد.

وأضاف «المصدر» لـ«المصري اليوم»، الاثنين، أنه تم تحويل مسار طائرتين بالمطار كان مقررًا هبوطها قادمتين من المدينة المنورة وجدة تابعة لخطوط الطيران السعودية إلى مطار القاهرة الدولي.

وأوضح أن الشبورة المائية ساهمت في انعدام مستوى الرؤية أمام حركة الطائرات القادمة والمسافرة من وإلى المطار، ما أدى إلى غلقه أمام حركة الطائرات القادمة وتحويل مسار رحلتين للهبوط بمطار القاهرة.