شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من «التضامن» بشأن مؤسسة محمد صلاح الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بشأن مؤسسة محمد صلاح الخيرية، وتضمن تعديل البنك من بنك قناة السويس فرع طنطا، إلى البنك الزراعي المصري فرع أبوحمر ببسيون. وللاطلاع على نص القرار:

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