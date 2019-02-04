ننشر أسماء الـ 8 متهمين المحالين للمفتى فى قضية محاولة اغتيال السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، أسماء المتهمين الـ 8 ، المحالين للمفتى من أصل 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف.
والمتهمون المحالون للمفتى، هم كمال علام محمد، جواد عطا الله، نبيل حسين على، أحمد حسين سليمان، محمد أحميد، أشرف سالم، أسامة محمد، طارق محمد نصار.
ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية، بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتى أسفر عنها مقتل قاضيين، و4 أفراد شرطة ومواطن.
كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.
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