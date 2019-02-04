شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة: أخذت مكان طالب مصرى بدراستى هنا.. وجاء اليوم لرد الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة، إنه حصل على مجموعا كبيرا فى الثانوية العامة ورفض الالتحاق بكلية الطب وفضل دخول كلية الزراعة بإحدى الجامعات المصرية، وإنه تقدم بطلب للالتحاق بكليات الزرعة فى القاهرة والإسكندرية وعين شمس، قائلا: "رفضت دراسة الطب لأننى أحب الزراعة، فأرسلونى إلى كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وخصصوا لى كرسى حيث إننى أخذت مكان أحد أبناء مصر، وأعطونى المعدات والميكروسكوب وبدأت الدراسة.

وأضاف القاسمى خلال زيارته إلى جامعة القاهرة اليوم الإثنين، "أنا بارا بهذه الجامعة التى أعطتنى الفرصة فتعلمت فيها، وكنت قريبا من الأساتذة، وكنت أحب المسرح والكرة خاصة فى فترة المرحوم محمود عبد الآخر عميد الكلية الذى كان ودودا، فأخذت من هذه الجامعة علم الزراعة، وأخذت من مصر كلها الثقافة والعلم ولها فضل على وعلى العالم العربى، ويجب أن أرد الجميل بالوقوف مع مصر".

وتابع: "أنا اليوم سعيد للغاية لأن أجلس فى هذا المكان، لما كنا طلبة كنا نحضر خطاب الرئيس عبد الناصر فى القاعة الكبرى للقبة، وأدعو هؤلاء الأساتذة الذين يمنحون الفكر المنير الطيب لأبناء وبنات مصر وأشكركم وأشكر تجمعكم هذا للترحيب بى ولن أنسى هذه المواقف".



