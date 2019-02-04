شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الاجتماعية: بعض أصحاب العقارات يؤجرون الشقق للإرهابيين بحثا عن المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إنه يقع على عاتق أى مواطن الإبلاغ عن أى تحرك مريب فى العقارات التى يلجأ اليها الإرهابيون لاستئجار الشقق المفروشة . وأضافت مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية: "للأسف فى الأماكن الشعبية يلجأ أصحاب العقارات لتأجير الشقق المفروشة وجمع الأموال دون جمع المعلومات عنه فقد يكون إرهابيا، ومن ثم يجب أن يتم توعية المواطنين بخطورة هذا الأمر". وأقامت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الشعب والشرطة فى صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة وذلك بمركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة . واستعرضت الندوة القاء الضوء على المشكلة المطروحة مع بيان أبعادها الأمنية، واللامبالاة فى ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وإبراز دور المواطن فى التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ودور الإعلام فى نشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية وجهود وزارة الداخلية فى مواجهة هذه المشكلة .

كانت هذه تفاصيل خبر البحوث الاجتماعية: بعض أصحاب العقارات يؤجرون الشقق للإرهابيين بحثا عن المال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.