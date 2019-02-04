الأرصاد:ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 31وأسوان تسجل34 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، الثلاثاء، ارتفاعاً آخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.
كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد والمناطق المكشوفة من الوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحريه هناك.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى درجة 27 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وسانت كاترين العظمى 19 درجة والصغر 7 درجات.
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