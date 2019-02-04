شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سامح شكرى يشارك فى الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى ببروكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، فى الاجتماع الوزارى العربى - الأوروبى فى العاصمة البلجيكية بروكسل. ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، صورا تبرز مشاركة وزير الخارجية فى الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر انعقاد القمة العربية الأوروبية بحضور قادة ورؤساء الدول والحكومات العربية والأوروبية، والتى ستستضيفها مصر، يومى 24 و25 فبراير الجارى.

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