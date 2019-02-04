شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس النيابة الإدارية تفتتح الدورة التدريبية لأعضاء الهيئة دفعة 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت المستشار أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الإثنين، مقر المركز القومى للدراسات القضائية بالعباسية، الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية دفعة 2011.

وحضر الافتتاح كلا من المستشار مدحت بسيونى، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، والمستشار سمير كمال مدير إدارة التفتيش، والمشرف على مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية.

وأكدت الرافعى، خلال كلمتها على التعاون المثمر والمستمر بين النيابة الإدارية والمركز القومى للدراسات القضائية، مشددة على الأهمية القصوى لتدريب وتكوين أعضاء النيابة الإدارية واكتسابهم المعرفة والمهارات اللازمة لأداء رسالتهم المقدسة داخل منظومة العدالة.

ومن جانبه، أكد المستشار مدحت بسيونى، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، خلال كلمته على اهتمام وزارة العدل البالغ، وتوجيهات المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لتدريب السيدات والسادة أعضاء الهيئات القضائية، خاصة النيابة الإدارية، إيمانًا بما تضطلع به من دور بالغ الأهمية فى مكافحة الفساد المالى والإداري.

كما قامت المستشار الرافعى بإهداء درع النيابة الإدارية للمستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، كما قام بإهدائها أيضا درع المركز القومى للدراسات القضائية.

كما قامت رئيسة الهيئة بإلقاء أولى محاضرات الدورة التدريبية تحت عنوان "القيم والتقاليد والأعراف القضائية".

ومن المقرر أن تتضمن الدورة التدريبية والتى ستستمر حتى نهاية مارس المقبل محاضرات مكثفة فى كافة مجالات التحقيق التأديبى وجرائم المال العام فضلًا عن زيارات ميدانية لعدد من الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة.

يأتى ذلك فى إطار حرص النيابة الإدارية على مواكبة أحدث المستجدات فى مجال مكافحة الفساد المالى والإدارى.