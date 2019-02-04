شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الإمارات تحتفى بالزيارة التاريخية لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان إلى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الصحف الإماراتية، اليوم الإثنين، بالزيارة التاريخية المشتركة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والتى تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "الأخوة الإنسانية".



وأشادت صحيفة "الاتحاد" في صفحتها الأولى باللقاء التاريخي، حيث أبرزت صور الاستقبال الرسمي لفضيلة الإمام وقداسة البابا على أرض الإمارات، بجانب صورة العناق التاريخى بينهما، تحتعنوان" الإمارات بقيادة خليفة منارة للتسامح والحوار الحضارى".



ووصفت صحيفة "البيان" الزيارة بـ "لقاء الأديان" حيث كتبت "الإمارات تحتضن لقاء الأديان"، فيما عنونت صحيفة "الخليج" صفحتها الرئيسية قائلة "البابا والإمام في منارة التسامح"، كما وصفت صحيفة "الوطن" الإماراتية البابا والإمام الأكبر ب "رموز السلام العالمي" قائلة: "عاصمة التسامح تحتضن رموز السلام العالمي لتعزيز الأخوة الإنسانية".



وأبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" تصريح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عن الزيارة، حيث اعتبر لقاء القطبين الدينيين في أبو ظبي رسالة تعايش وسلام بين شعوب العالم.



وتأتي زيارة الإمام الأكبر تلبية لدعوة رسمية تلقاها من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلمها إلى فضيلته سمو الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، خلال لقائه مع الإمام الأكبر بمقر مشيخة الأزهر فى ديسمبر الماضي.



ويعقد على هامش الزيارة المشتركة مؤتمر عالمي تحت عنوان "لقاء الأخوة الإنسانية"، ينظمه مجلس حكماء المسلمين، وذلك في الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من كبار القيادات الدينية والفكرية في العالم، بما يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات العربية في دعم قيم التسامح والحوار والسلام، حيث يعيش على أرضها عشرات الجنسيات من مختلف الأعراق والأديان، في إطار من الالتزام بقيم المواطنة والعيش المشترك.



