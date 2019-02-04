شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يلتقى رئيس تنزانيا ويفتتح مزرعة مصرية مشتركة تعمل بالطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كل من زنزبار وتنزانيا، يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ماهر المغربى المدير التنفيذى لمشروع المزارع المصرية المشتركة فى إفريقيا، والدكتور صلاح عبدالمجيد رئيس قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية.

وقال وزير الزراعة، إن الزيارة تأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتعميق العلاقات المصرية الإفريقية وعودة مصر لدورها الريادي في أفريقيا وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وبدأت الزبارة بلقاء علي شين رئيس جمهورية زنزبار بالقصر الرئاسى بحضور وزراء الجيش والزراعة وشئون الرئاسة ونائب وزير الزراعة هناك حيث نقل ابوستيت تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والشعب المصري الى زنزبار شعب وحكومة وقيادة وأكد على عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين ودور مصر الريادى فى تنزانيا وزنزبار وكذلك أهمية الزيارة التى تعد الأولى من نوعها لوزير مصرى فى توطيد وتطوير العلاقات الزراعية بين البلدين.

وأضاف أبو ستيت ، أن الرئيس على شين حمله تحياته وتقديره الى الرئيس عبد الفتاح السيسى والشكر إلى جمهورية مصر العربية ، موضحا أهمية دور المزرعة المصرية بزنزبار فى تطوير المجال الزراعى وتحسين إنتاجية المحاصيل وخاصة الخضر والفاكهة والدور الهام الذى تلعبه المزرعة فى تطوير الكفاءة الفنية للأشقاء فى زنزبار من خلال التكنولوجيا الزراعية المصرية والبرامج التدريبية المنفذة بالمزرعة فى مجالات زراعة محاصيل الفاكهة والخضر والمحاصيل الحقلية وكذلك الميكنة الزراعية

وأكد رئيس زنزبار على أهمية تنفيذ المزرعة المصرية وتشغيلها بالطاقة الكهربائية المتولدة من الطاقة الشمسية والمتجددة وتنفيذ نظم رى حديثة مثل الرى بالتنقيط ليغطى كامل مساحة المزرعة وادخال أصناف وهجن مصرية عالية الجودة لتحسين إنتاجية المحاصيل المختلفة فى زنزبار

كما قام وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والوفد المرافق له قاموا بزيارة موقع المزرعة المصرية المشتركة مع زنزبار فى منطقة بامبى وذلك لافتتاح المرحلة الأولى من تشغيل المزرعة بالكهرباء المتولدة من الطاقة الشمسية والمتجددة بقدرة ٤٧.٥ حصان وتطوير نظم الرى بالمزرعة الى نظم حديثة تعتمد على الرى بالتنقيط وزراعة كل المساحة طول العام بدلا من الزراعة الموسمية التى تعتمد على الامطار.

وتفقد " ابوستيت" أيضا أهم الأنشطة التى تم تنفيذها في المزرعة المصرية المشتركه مع زنزبار ومنها الصوب لإنتاج الخضر وشتلات الفاكهه وموقع إنتاج الكمبوست من مخلفات المزرعة ومنطقة الفاكهه الجديدة التي تم زراعتها كأمهات تشمل خمسة أصناف مانجو وصنفي جوافه وصنفي رمان وبرتقال ويوسفي بلدي والتين لتكون نواه لإنتاج شتلات الفاكهه للتوسع في مساحات أخرى بالمزرعة..وتنتج المزرعه أنواع متعددة من الخصر مثل الباميا والباذنجان والامشيشا والبصل والبطيخ والخيار والطماطم والفلفل الحلو والحريف ومن المحاصيل البطاطا والذرة والسورجوم والفول السوداني ومن الفاكهه الباباظ والجاك فروت والجوافة وفاكهة الرابوتين وغيرها من الفواكه الاستوائيه

" أبوستيت " وجه بزيادة حجم التعاون مع دولة زنزبار وذلك بادخال نشاط الاستزراع السمكى والانتاج الداجني وتأسيس مركز دولى للتدريب بمقر المزرعه لتدريب الكوادر والشباب الزنزبارى وطلاب الجامعات وصغار المزارعين علي الأنشطة المختلفة في المجال الزراعة.



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (1)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (2)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (3)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (4)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (5)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (6)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (7)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (8)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (9)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (10)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (11)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (12)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (13)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (14)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (15)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (16)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (17)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (18)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (19)



جانب من لقاء أبوستيت ورئيس زنزبار (20)