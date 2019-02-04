شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: إطلاق اسم حاكم الشارقة على أول مجمع محاضرات بجامعة القاهرة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة قطعت شوطا كبيرا فى مشروع الجامعة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر منذ وضع حجر الأساس لها خلال شهر أبريل الماضى، قائلا: "أنجزنا من الأعمال ما يفوق النسبة المقررة بنسبة 17 % ولو ماشى على الطريق هتشوفها وسنطلق اسم الشيخ سلطان القاسمى على أهم وأول مجمع محاضرات فى الجامعة الدولية".

وأضاف الخشت، خلال كلمته بحفل استقبال الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة بجامعة القاهرة اليوم الإثنين، أنه سيدرس مع سمو الشيخ القاسمى إطلاق اسمه على معامل البايوتكنولوجى فى جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، خاصة أن هذه المعامل لها صلة وثيقة بكلية الزراعة ومجال دراستها.

وقال الخشت: جامعة القاهرة شاركت فى وضع الاستراتيجية العربية للتحول للاقتصاد الرقمى مع جامعة الدول العربية من أبو ظبى، موضحا أن الجهود متعددة ومتواصلة فالتعليم وحده لا يكفى ولابد من تطوير طرق التفكير فى الشارع ومراكز الثقافة ومن هنا ظهرت أهمية تطوير العقل المصرى الذى تنادى جامعة القاهرة به، قائلا: "أهدى إليه عددا من مجلة الهلال المصرية التى كان يقرأها من قبل".