شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 24500 ميجاوات إجمالى توقعات أحمال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر موقعها الرسمى، أنه لم يتم تخفيف الأحمال أمس الأحد، وأن الحمل الأدنى بلغ 16 ألفا و 710 ميجاوات.

وطبقا للتوقعات اليومية للأحمال، توقعت الوزارة أن يكون الحمل اليوم الإثنين 24 ألف و500 ميجاوات، مشيرة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن أى أعطال وتلقى بلاغات المواطنين عبر خدمة الخط الساخن 121.