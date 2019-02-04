آفة الانتظار الخاطئ تضرب شوارع الجيزة بـ1863 مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.
وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 4 آلاف و658 مخالفة مرورية، تتصدرها مخالفات الانتظار الخاطئ بـ1863 مخالفة تليها نموذج 125 بـ1645 مخالفة.
كما تم حجز 30 توك توك، وضبط 46 موقفا عشوائيا، وتحرير 110 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و48 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 68 حالة.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، واللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
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