اليوم.. توقيع بروتوكول بين "التعليم" و"فوري" لتحصيل مصروفات المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
تنظم وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا؛ لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة "فوري" للخدمات الإلكترونية؛ لتحصيل جميع مصروفات المدارس الحكومية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2019/2020، بديوان عام الوزارة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن ذلك يأتي في إطار خطة إنجاح منظومة التحصيل الإلكتروني في الوزارة.
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