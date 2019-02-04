"التعليم": بدء التقديم للمعلمين في أول مدرسة فندقية بالتكنولوجيا التطبيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد: أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، فتح باب التقديم لفريق المعلمين والإداريين المتميزين؛ للالتحاق بأول مدرسة فندقية بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، يستمر التقديم حتى 20 فبراير المقبل. وتعد مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، أول مدرسة بمصر تطبق معايير الجودة العالمية في هذا التخصص. ويمكن الحصول على استمارة التقديم من خلال الرابط التالي: http://tawzef.emis.gov.eg/ .

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