شكرا لقرائتكم خبر عن «الطفولة والأمومة» يعزز التعاون مع النيابة العامة لتفعيل لجان الحماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس القومى للطفولة والأمومة ورشة عمل بالتعاون مع مكتب النائب العام، الأحد، استهدفت أعضاء فريق خط نجدة الطفل 16000 ومشرفي الجمعيات الأهلية الشريكة، لرفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم، وتعريفهم بكتاب النائب العام رقم 7 لسنة 2018، بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة، وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال.

من جهتها، قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس إن الورشة تعد لقاءا تنسيقيا بشأن ما ورد في الكتاب الدوري للنائب العام رقم 7، مشيدة بالتعاون «الذى يعد نقلة في مفهوم حماية الطفل على المستوى الوطني، ويهدف إلى التحرك السريع في كل القضايا الخاصة بانتهاكات الأطفال، وتوفير تدابير الحماية والرعاية للأطفال المعرضين للخطر».

وأثنت «العشماوي» على جهود المستشار نبيل صادق، النائب العام، في «تعاونه المثمر في كافة البلاغات التي يتم تحويلها لمكتبه، مشيدة بحرصه الدائم على إنفاذ حقوق الطفل الواردة بالدستور وقانون الطفل والمواثيق الدولية ذات الصلة».