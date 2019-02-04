شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الأسرة تقضى بتطليق سيدة ودفع 10 آلاف جنيه لزوجها "عشان ضربته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة الأسرة بإمبابة بتطليق سيدة طلقة بائنة لاستحكام الخلاف بينها وزوجها مع حرمانها من حقوقها المالية، مع إلزامها بدفع 10 آلاف جنيه للزوج كـ"بدل مهر".

صدر الحكم بعدما تبين للمحكمة إساءة الزوجة لزوجها وإثبات تقارير طبية تعرضه للضرب على يدها وصدور حكم بحبسها فى الجنحة التى أقامها الزوج ضدها فضلاً عن رفضها تنفيذ حكم الطاعة.

البداية كانت من الزوجة "سهام.ن.ا" طبيبة، حيث أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بإمبابة تطالب بتطليقها من زوجها "ن.ع.ع"" موظف، لاستحالة العشرة بينهما بسبب سوء أخلاقه ورفضه الإنفاق عليها ما دفعها لهجره وترك المنزل".

وشكا الزوج من تعرضه للعنف على يد زوجته طوال مدة زواجهما التى تخطت 5 سنوات وتحريكه دعوى ضدها بعد تعرضه للضرب وإصابته بعاهة مستندًا لأقوال الشهود ومحتوى كاميرات العقار وتقارير طبية .

وأشار الزوج إلى أن زوجته رفضت الصلح، وثبت الخطأ فى حقه بعد أن عرضته للإساءة، فأوصى تقرير الحكمين بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة وإثبات نشوزها بتطليقها طلقة بائنة وحرمانها من حقوقها المادية.

وذكرت حيثيات الحكم انتهاء الحكمين إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة، مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقًا للمادة 11 مرسومًا بقانون 25 لسنة 1929 وفقًا لتقدير القاضى ودون تعقيب من محكمة النقض طالما أقام القاضى قضاءه على أسباب سائغة.

وتنص المادة سالفة الذكر على "إذا عجز الحكمين عن الإصلاح وثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة تلتزم بدفع بدل للمهر الذى أعطاها لها زوجها".