شكرا لقرائتكم خبر عن هدم 80% من المنازل المحيطة بصخرة منشأة ناصر المنهارة بعد نقل الأسر للأسمرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أنه تم الانتهاء من هدم 80% تقريبًا من المنازل التى تم إخلاؤها من السكان بمحيط صخرة الرزاز بحى منشأة ناصر، التى انهارت منذ أيام، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى أعمال الهدم عقب نقل الأسر مباشرة.
وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من إجراءات تسكين 82 أسرة من سكان منطقة الرزاز فى حى الأسمرات، فى وحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة المنزلية.
وكان حى منشأة ناصر غرب القاهرة شهد انهيار صخرة بعد ان انفصلت عن الجبل ولم تتسبب فى أى إصابات أو خسائر مادية.
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