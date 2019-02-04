شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتجه لتحصيل المصروفات بالمدارس الحكومية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع اليوم الاثنين وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة للخدمات الإلكترونية، لتحصيل جميع المصروفات الخاصة بالمدارس الحكومية بداية من العام الدراسى الجديد 2019/2020، وذلك فى إطار خطة إنجاح منظومة التحصيل الإلكترونى فى الوزارة.

ومن المقرر أن يحضر توقيع البرتوكول الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من قيادات الوزارة.

الجدير بالذكر أن طلاب التعليم قبل الجامعى فى المدارس وصلت قرابة الـ22 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وسيقوم الطلاب وأولياء أمورهم بالاستفادة من الخدمة الجديدة بدلا من التحصيل فى المدارس، حيث تضمن تلك الخطوة تحصيل مصروفات الطلاب جميعها ومنح ولى الأمر إيصالا يفيد سداده المصروفات المطلوبة.