مصر | التحقيقات تكشف مفاجأة حول ضبط 8 قطع آثرية في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيقات تكشف مفاجأة حول ضبط 8 قطع آثرية في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل ضبط 8 قطع خشبية يشتبه في آثريتهم بحوزة تاجر موبيليا بمركز الحوامدية.

وأنكر المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه أن القطع المضبوطة بحوزته أثرية، مضيفًا أنها "انتيكات" قام بشرائها لمنزله.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 8 قطع خشبية يشتبه في اثريتهم داخل سيارة ملاكي، بمركز الحوامدية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده أنه أثناء مرور النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث مركز شرطة الحوامدية، والقوة المرافقة له، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة المركز، تم الإشتباه في سيارة ملاكي يستقلها أحد الأشخاص حال سيرها بالطريق، دائرة المركز، وبتفتيشها عثر بداخلها على 8 قطع خشبية يشتبه في اثريتهم.

وأشارت تحريات المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، إلى أن قائد السيارة "تاجر موبيليات"، وأن القطع الخشبية المضبوطة بحوزته مقلدة باحترافية، وتشبه القطع الأثرية تمامًا.

وبسؤال المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أنكر أن القطع الخشبية المضبوطة بحوزته أثرية، مضيفًا انها "انتيكات"، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كشف غموض سرقة فيلا بالشيخ زايد.. والخادمة "كلمة السر"

نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف غموض سرقة فيلا صاحب شركة بمنطقة الشيخ زايد، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين بالسرقة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من "سيد.أ.ح.ا" صاحب شركة للمواد العازلة، 49 سنة، ومقيم دائرة القسم، بإكتشافه سرقة مائتين ألف جنية، مصوغات ذهبية، من داخل الفيلا ملكه.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين أن الفيلا مكونة من طابق أرضي وأول، وتبين سلامة جميع منافذها، ولا يوجد بعثرة بمحتوياتها، ومن خلال جمع البيانات وإجراء التحريات، أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها "آية.إ.ه.ع" 33 سنة، خادمة طرف المبلغ، ومقيمة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على إذن من النيابات المختصة، تمكنت قوة أمنية بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبطها، وبمواجهتها، إعترفت بإرتكابها الواقعة، وأرشدت عن مكان إخفاء المسروقات لدى زوجها "جمعة.ع.ا.ع.ا"، سائق، 42 سنة، ومقيم بذات العنوان، السابق إتهامه في 4 قضايا (مخدرات، شيك) آخرهم مخدرات، وتم ضبطه وبحوزته مبلغ مائة وأثنان وخمسون ألف جنيه، والمصوغات المبلغ بسرقتها، وبمواجهته إعترف بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات جريمة السرقة، وأضافا المتهمان، بإنفاقهما باقي المبلغ المالي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

