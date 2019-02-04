أخبار مصر | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة

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توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن نشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة الثلاثاء القادم، بحيث تصل درجات الحرارة على القاهرة لنحو 31 درجة، وهذا الارتفاع سيكون محسوس.

وأضاف "عبد العال"، أنه يوم الأربعاء المقبل سيشهد انخفاض ملحوظ ومحسوس في درجات الحرارة نحو 11 درجة لتصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 20 درجة مئوية، وهذا لا يعني أن الطقس سيكون شديد البرودة.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الانخفاض يصاحبه سحب منخفضة ومتوسطة، مع وجود أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر.

ونوه "عبد العال"، إلى أن التغيرات المناخية أثرت على العالم أجمع بما فيه مصر تأثير ملحوظ، موضحًا أن درجة الحرارة على القاهرة خلال هذا التوقيت من العام الماضي وصلت 33 درجة، وهذا التغير المناخي سببه الرئيسي الإنسان مع الاستخدام المفرط للفحم ومشتقاته والبترول ومشتقاته، مما نتج عنه وجود ملوثات حول الكرة الأرضية والتى نتج عنه ظاهرة الاحتباس الحراري، والتى تسببت في رفع درجة حرارة الأرض والتى ينتج عنها التغيرات المناخية التى تختلف من مكان لأخر.

وشدد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على أن مناخ مصر من أجمل أجواء العالم طوال العام مهما حدث من تغيرات.

ويشهد طقس غدا الإثنين، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليكون دافئا على السواحل الشمالية مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وفقا لتوقعات الخبراء.