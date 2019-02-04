أخبار مصر | "الصحفيين" تُكلف لجنة التأديب بالتحقيق مع عماد أديب وجمال عنايت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تُكلف لجنة التأديب بالتحقيق مع عماد أديب وجمال عنايت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض مجلس نقابة الصحفيين، المذكرة المُقدمة من لجنة التحقيق بتحويل كل من: الإعلامي عمادالدين أديب والإعلامي جمال عنايت ونجلاء ذكري، للجنة التأديب؛ وذلك على خلفية فصلهم عدد من الزملاء العاملين تغسفيًا.

وكلف المجلس خلال اجتماعه اليوم، لجنة التأديب، بسرعة عقد جلسة للتحقيق معهم.

وكان قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة عبدالمحسن سلامة، في اجتماعه بتاربخ 5 يناير الماضي، إحالة الإعلامي عمادالدين أديب مالك صحيفة العالم اليوم، والإعالمي جمال عنايت رئيس مجلس الإدارة، ونجلاء ذكري رئيس التحرير، للجنة التأديب برئاسة عضو المجلس خالد ميري، على خلفية فصلهم عدد من الزملاء بالجريدة، وإحالتهم للتحقيق مُسبقًا بالنقابة.

وكان قرر مجلس النقابة سابقًا، مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة، لمنع طباعة الجريدة بمطابع مؤسسة الأخبار، وذلك بعد نقل تبعيتها من شركة "الأخبار السعيدة" لشركة "جود نيوز" الأجنبية، والتي تقضي بطباعتها بمطابع حرة وليست قومية.

وكانت خاطبت نقابة الصحفيين، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إيقاف الملف التأميني للصحفيين العاملين بالصحيفة، بعد قرار الإدارة بتصفية الشركة، ونقل تعيينات الصحفيين النقابيين لإحدى الشركات الأخرى الأجنبية التابعة للمؤسسة.

جدير بالذكر أن الزملاء العاملون، يمتلكون برينت تأميني صادر في 2018 من مكتب تأمينات الدقي، يفيد باستمرارهم في العمل، قبل أن يتغير الوضع في البرينت التأميني الأخير، الذي جاء فيه أن تأمينتهم متوقفة منذ العام 2014.