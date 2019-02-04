شكرا لقرائتكم خبر عن مقدمو الشكوى ضد ضياء رشوان يسحبونها قبل اجتماع مجلس "الصحفيين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم وسام العطار، عضو الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، أمس السبت الموافق 2 فبراير، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين والسكرتير العام، للمطالبة بإلغاء وتجميد المذكرة التى قام بتسليمها للنقابة بتاريخ 20 يناير برقم 363 واعتبارها كأن لم تكن، والخاصة بطلب تحويل الدكتور ضياء رشوان إلى جدول غير المشتغلين .
وطالب العطار، فى مذكرته، بعدم استخدام أو عرض هذه المذكرة بأى شكل على أى لجنة أو هيئة أو مجلس تحت أى ظرف اعتبارا من تاريخه، مع حفظ الحقوق القانونية فى هذا الشأن شاملا الزملاء الذين وقعوا، حيث إنهم فوضوه فى هذا الشأن.
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