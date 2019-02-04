شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى سابق: خلافات الجماعة بالخارج تتسبب فى غلق قنواتهم الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، والخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن الفترة المقبلة ستشهد خلافات عديدة فى وسائل الإعلام الإخوانية التى تبث من تركيا وبريطانيا وقطر، نتيجة الخلافات التى تضرب عناصر الجماعة فى الخارج، مؤكدًا أن الخلافات اشتدت بينهم فى الفترة الماضية، وأصبحت فضائحهم يبثونها بعضهم البعض .

وأضاف القيادى الإخوانى السابق فى تصريح لـ"الخليج 365" أن هذه الخلافات ستضرب كل الوسائل الإعلامية التابعة للجماعة، نتيجة لوقف وانتهاء التمويل فى هذه القنوات الإرهابية، موضحًا أن هذه الخلافات ستؤثر بشكل كبير على القنوات والمواقع الإخوانية بل ستؤدى إلى وقف وغلق البعض منها خلال الأيام المقبلة .

وتابع أن البعض أصبح على خلاف لما يصدر من قرارات إخوانية من وقت لآخر، وأصبح أمرًا يتسبب فى الكثير من الخلافات بين الهاربين خارج البلاد .