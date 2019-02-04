شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة، أن خلافات حادة نشبت بين أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، ومعتز مطر مقدم البرنامج الرئيسى بتلك القناة خلال الفترة الماضية، أدت إلى توقف بث برنامج معتز مطر خلال الساعات الماضية.

المصادر قالت إن الخلاف الذى نشب بين أيمن نور ومعتز مطر، تسبب فى توقف بث برنامج معتز مطر يومى السبت والأحد، لافتة إلى أن تلك الخلافات لم تحل حتى الآن.

وكان معتز مطر قد إنحاز فى وقت سابق إلى موقف أيمن نور عقب إقدام الأخير على فصل العشرات من موظفى وعاملى قناة الشرق الإخوانية، فى إبريل الماضى.

وفى سبتمبر الماضى، تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ للنائب العام قيد تحت رقم 17481 لسنة 2018 بلاغات نائب عام، اتهم فيه الهارب معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية، والتى تبث من تركيا، بتمويل قطرى، بالتحريض على المؤسسة العسكرية، ونشر أخبار كاذبة.