شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 4/2/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود اليوم الاثنين طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب الصعيد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة والبحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، فى حين تكون درجات الحرارة الملموسة مُتدنية، ويكون الطقس بارداً ومُشمساً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، مع نشاط فى سرعة الرياح، مما يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة بشكل كبير، بالإضافة إلى إثارة الأتربة و الرمال، والرياح تكون جنوبية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية فوق الجبال الجنوبية.

فى خليج العقبة، الرياح: شمالية شرقية خفيفة الى مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة فى العديد من المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية فوق الجِبال الجنوبية. وعموماً يعمل نشاط الرياح على زيادة الإحساس بالبرودة، ويعمل على إثارة الأتربة والرمال.

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مما يزيد الاحساس بالبرودة.