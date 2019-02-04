شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 4/2/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود اليوم الاثنين طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب الصعيد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة والبحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الصغرى العظمى

القاهرة 14 27

شبين الكوم 13 26

طنطا 13 26

دمنهور 12 25

الإسكندرية 12 24

بلطيم 14 24

مطروح 11 22

السلوم 11 23

سيوة 07 26

بورسعيد 15 25

دمياط 14 24

الزقازيق 12 25

الاسماعيلية 08 27

السويس 10 27

العريش 08 26

رفح 09 25

رأس سدر 12 27

نخل 04 24

نويبع 16 25

طابا 15 24

كاترين 04 23

الطور 12 25

شرم الشيخ 18 26

الغردقة 14 25

مرسى علم 14 25

الفيوم 10 28

بنى سويف 10 28

المنيا 10 29

أسيوط 10 29

سوهاج 11 29

قنا 11 29

الأقصر 12 30

أسوان 12 30

أبوسمبل 13 29

الوادى الجديد 10 27

شلاتين 18 27

ابو رماد 19 26

راس حدربة 20 25

حلايب 19 26

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 33

المدينة 17 27

الرياض 08 18

المنامة 16 20

أبوظبى 16 24

الدوحة 15 22

الكويت 08 20

دمشق 02 16

بيروت 15 21

عمان 05 16

القدس 08 17

غزة 16 24

بغداد 05 19

مسقط 20 25

صنعاء 07 23

الخرطوم 22 38

طرابلس 10 11

تونس 09 13

الجزائر 06 11

الرباط 07 17

نواكشوط 17 29

الصغرى العظمى

أنقرة 02 14

اسطنبول 07 17

اسلام اباد 09 20

نيودلهى 10 24

جاكرتا 25 32

بكين -06 04

كوالامبور 24 33

طوكيو 03 17

أثينا 14 16

روما 04 15

باريس 00 04

مدريد -01 11

برلين -01 04

لندن 02 08

مونتريال 00 02

موسكو -02 02

نيويورك 04 10

واشنطن 05 13