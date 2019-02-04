شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مشادة كلامية مع شقيقه.. ننشر تفاصيل انتحار شاب داخل مسكنه بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل العثور على جثة شاب مشنوقا داخل مسكنه بالبدرشين، حيث توصلت تحريات العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية ، أن الشاب يدعى "و. ع" يبلغ من العمر 24 عاما يعمل فى مهنة تقطيع النخيل، نشبت بينهما مشادة كلامية وبين أحد أشقائه بسبب خلاف شقيقه مع آخرين، وانتهت المشادة بتهديده لأسرته بالتخلص من حياته حتى يحصل على الراحة من المشاكل التى يعانى منها.

وكشفت التحريات، أن الشاب صعد لشقته التى كان يستعد للزواج بها بالطابق الثالث وصنع مشنقة بسقف إحدى الغرف، ثم صعد أعلى كرسى قديم ووضع رقبته بالحبل وشنق نفسه.

وذكر أشقائه أنهم صعدوا للاطمئنان عليه، فاكتشفوا أن باب الشقة مغلق ولم يستجب لهم، فأعتقدوا أنه يرغب فى الانفراد بنفسه، وبعد مرور عدة ساعات عادوا مرة أخرى لطرق الباب فلم يتلقوا استجابة، فاضطروا لكسر الباب ليعثروا عليه مشنوقا.

تلقى الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بقرية ميت رهينة.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.