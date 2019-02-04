بعد وضع حجر الأساس.. وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعة الألمانية الدولية تمنح درجات أكاديمية تعتمد على مناهج ومعايير وقواعد مطابقة لما يتم تقديمه في الجامعات الألمانية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في الجامعة في سبتمبر 2020، وأنه من المقرر أن يتم قبول 7 آلاف طالب وطالبة بالجامعة عقب الافتتاح وانتهاء جميع المراحل.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأحد خلال وضع حجر أساس الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة"، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والوزير الألماني الفيدرالي للاقتصاد والطاقة بيتر التماير، والسفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوي، وممثلي تحالف الجامعات الألمانية.

وقال عبد الغفار، إن الدراسة في الجامعة الألمانية الدولية تعتمد على عدة تخصصات منها، الهندسة والعمارة، والمعلوماتية وعلوم الكمبيوتر والاقتصاد وإدارة الأعمال و الإدارة العامة و التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا صناعة الغذاء والدواء والسياحة والتصميم والترميم، موضحًا أن التخصصات التي ستقدمها الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة ستوفر فرص عمل للخريجين لما يحتاجه سوق العمل سواء حاليًا أو في المستقبل، فهي تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأضاف أن الجامعة عبارة عن تجمعات من 10 جامعات ألمانية يتم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن معظم أعضاء هيئة تدريس الجامعة الجديدة ورئيسها من ألمانيا، وشروط القبول بها هي نفس الشروط المتبعة في الجامعات الأم، وكذلك شروط القبول تطبق بنفس الوضع على شهادات التخرج منها.

يذكر أن الاتفاقية الخاصة بإقامة الجامعة الألمانية بمصر وقعت بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر ممثلة في الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، وذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا في أكتوبر من العام الماضي.

شارك في احتفالية وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية رؤساء الجامعات الألمانية العشرة المؤسسة، ونائب السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمي الدكتور كرستيان مولير، ومديرة مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي في مصر إيزابيل ميرنج، وممثلين من وزارات الخارجية و التعليم العالي من كلا البلدين، بحضور وفد اقتصادي ألماني رفيع المستوى يضم 100 شخصية.

