التحريات تكشف سر العثور على شاب مشنوقا بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الأحد، ملابسات العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بمركز البدرشين.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث العياط والبدرشين توصلت إلى أن "وليد عزت"، 25 سنة، عامل تقطيع نخل، انتحر شنقا لمروره بأزمة نفسية، إذ أنه الشقيق الأكبر لثلاثة آخرين، والمسؤول الأول عن احتياجاتهم.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفى أغلق باب غرفته أمس السبت، ولم يظهر حتى اكتشاف الواقعة مساء اليوم، إذ عثر عليه مشنوقا.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير محضر أحاله العميد خالد فهمي مأمور قسم البدرشين إلى النيابة العامة للتحقيق.