مصر | خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.. إزالة 14 موقفًا عشوائيًا بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.. إزالة 14 موقفًا عشوائيًا بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور والطرق الرئيسية والمواقف العشوائية وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 1648 مخالفة انتظار خاطئ، 42 بدون قيادة، 50 بدون تسيير، 537 متنوع، 1656 نـمــوذج 125، 14مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 7 عدم استخدام حزام الأمان، 86 التصالح الفوري، 6 زجاج فاميه، 7 ملصقات ومتعلقات، 9 حجز توك توك، 8 الصلاحية الفنية، 110 تجاوز السرعة المقررة قانونيًا (الرادار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

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نجح رجال مباحث قسم شرطة العمرانية، في القبض على 3 من أخطر مروجي المخدرات بمنطقة العمرانية، وبحوزتهم 15 فرش حشيش وسلاح ناري، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم مصطفي مخلوف رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية، مفادها قيام كلًا من أحمد.م.ح.أ، عاطل، 37 سنة، ومقيم دائرة القسم، السابق اتهامه في قضية أموال عامة، أدهم.أ.ص.م، عاطل، 25 سنة، ومقيم بذات العنوان، السابق اتهامه في قضية مخدرات، والمحكوم عليه الهارب في 3 قضايا (ضرب، إتلاف، سلاح أبيض) آخرهم (إتلاف)، حسني.ف.م.ح، عاطل، 32 سنة، ومقيم بذات العنوان، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال اتجار المخدرات متخذين من دائرة القسم مسرحًا لترويج نشاطهم الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبالحصول على إذن من النيابات المختصة.

تمكن المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والقوة المرافقة له، من ضبطهم حال ترددهم على دائرة القسم مستقلين سيارة ملك وقيادة الأول، وبحوزتهم 15 فرش من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1875 جم، فرد خرطوش عيار 12 مم و3 طلقات من ذات العيار، 4 هاتف محمول، مبلغ مالي 28400 جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، والسلاح بقصد الدفاع، وأقر الثاني، بالأحكام الصادرة ضده.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.