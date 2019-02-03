شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: قطار تعديل الدستور انطلق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي عمرو أديب، إن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أحال تعديلات الدستور إلى اللجنة العامة، مضيفًا: «قطار تعديل الدستور انطلق».
وأشار «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إلى أن هناك 7 نقاط ترتكز عليها تعديلات الدستور، وأن مجلس النواب سيواصل دراسة التعديلات يوم الثلاثاء، لافتا إلى مناقشة بنود التعديل ستستمر لمدة 120 يوما.
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