شكرا لقرائتكم خبر عن «وزيري»: الآثار المصرية المكتشفة لا تتجاوز 40% مما يحويه باطن الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ما نراه فوق سطح الأرض من آثار في مصر لا يتعدى 40% مما يحويه باطن الأرض من آثار، موضحًا أن العام الجاري 2019 سيشهد مزيدًا من الاكتشافات الأثرية.

وحول «المقبرة الأثرية» الأخيرة المكتشفة بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة، قال الدكتور مصطفى وزيرى، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة «الحياة» ، إن بها نوع من الإتلاف والسرقة والحفر.

وفيما يتعلق بكشف منطقة «تونة الجبل» بمحافظة المنيا، قال إن منطقة «تونة الجبل» بكر وواعدة في الاكتشافات الأثرية، حيث شهد الكشف الأخير تغطية لوسائل الإعلام العالمية، وحضور سفراء العالم.