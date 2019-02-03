شكرا لقرائتكم خبر عن «وزيري»: الآثار المصرية المكتشفة لا تتجاوز 40% مما يحويه باطن الأرض والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ما نراه فوق سطح الأرض من آثار في مصر لا يتعدى 40% مما يحويه باطن الأرض من آثار، موضحًا أن العام الجاري 2019 سيشهد مزيدًا من الاكتشافات الأثرية.
وحول «المقبرة الأثرية» الأخيرة المكتشفة بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة، قال الدكتور مصطفى وزيرى، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة «الحياة» ، إن بها نوع من الإتلاف والسرقة والحفر.
وفيما يتعلق بكشف منطقة «تونة الجبل» بمحافظة المنيا، قال إن منطقة «تونة الجبل» بكر وواعدة في الاكتشافات الأثرية، حيث شهد الكشف الأخير تغطية لوسائل الإعلام العالمية، وحضور سفراء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر «وزيري»: الآثار المصرية المكتشفة لا تتجاوز 40% مما يحويه باطن الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.