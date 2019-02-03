شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح «الأرصاد» لمواجهة طقس الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد من موجة طقس غير مستقرة ستضرب البلاد ابتداء من الغد الإثنين.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، في تصريحات صحفية، إن البلاد ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة يومي الإثنين والثلاثاء، لتكون أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 7 إلى 8 درجات مئوية.

وأوضح «عبد العال» أن درجات الحرارة ستبلغ ذروة الارتفاع الثلاثاء مصحوبة بنشاط الريح الجنوبية على شمال وغرب البلاد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المكشوفة واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتابع «عبد العال» «من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل بقيم تتراوح من 9إلى 10 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة اعتبارا من الثلاثاء وحتى نهاية الموجة يصاحبها أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على أغلب الأنحاء قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس»، مشيرا إلى أن فرص سقوط الأمطار تنحصر الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم تخفيف الملابس وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.