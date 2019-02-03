الخرباوى: أبو الفتوح والهلباوى وأبو العلا ماضى لم يتركوا فكر الإخوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد ثروت الخرباوى ، نائب رئيس حزب المحافظين ، أن عبد المنعم أبو الفتوح ، ترك الإخوان ولكن لم يخرج عن أفكار التنظيم ، كما أن كمال الهلباوى ، لم يترك فكر الإخوان وما زال يمجد حسن البنا حتى الآن.
وأضاف ثروت الخرباوى ، خلال الندوة التى يعقدها حزب المحافظين ، أن أبو العلا ماضي ، أيضا لم يترك فكر الإخوان وبعض هؤلاء ما زال على علاقة بالتنظيم الدولى للجماعة حتى الآن لأنه انفصل عن الفرع ولكن لم ينفصل عن التنظيم الدولى.
ولفت ثروت الخرباوى ، إلى أن حسن البنا عندما أنشأ التنظيم كان عنده 20 عاما ، متسائلا هل يستطيع شخص لديه 20 عاما فقط أن ينشأ تلك الجماعة دون تمويل خارجى ؟
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