شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع رحلة وإلغاء أخرى لعدم الجدوى الاقتصادية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، تأخر إقلاع رحلة دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل، كما تم إلغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

وقال مصدر، إن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 486 المتجهة إلى القصيم لعدم جدواها اقتصاديا، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران دولية أخرى.

وأضاف المصدر، أن رحلة الخطوط العمانية 406 المتجهة إلى مسقط، تأخرت عن موعد اقلاعها ساعة ونصف لظروف التشغيل، موضحا أن باقى الرحلات الدولية والداخلية شهدت انتظام تام دون تأخير أو إلغاء.