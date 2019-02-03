شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات أمان تجوب القرى والنجوع لبيع السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية ، كميات كبيرة من السلع الغذائية مخفضة الأسعار لمواجهة الغلاء ، وحركت المنافذ سيارات متحركة محملة بالسلع الغذائية مخفضة الأسعار لاستهداف المناطق النائية والقرى والنجوع لتوفير السلع الغذائية. يذكر أن وزارة الداخلية ، قامت بإنشاء "منظومة أمان"، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح 924 منفذا بكافة محافظات الجمهورية، خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً، منها 734 منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، و190 منفذا متحركا، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعا.

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