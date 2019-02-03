شكرا لقرائتكم خبر عن الطلاب الوافدون يزورون جناح "الأعلى للشئون الإسلامية" بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، زيارة للطلاب الوافدين لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وخلال الزيارة أشاد الطلاب الوافدون بإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والتى تناولت جميع قضايا الشريعة الإسلامية، وعالجت الأفكار المتطرفة فى بحوث قيمة بأسعار مخفضة، كما شهدت إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى إقبالا كبيرًا من الزائرين من مختلف الأعمار والشرائح المجتمعية.

وفى ختام الزيارة، قام الوافدون بجولات حرة بأجنحة معرض الكتاب استغرقت ما يزيد على ثلاث ساعات، للاطلاع على أحدث ما نشر فى مختلف العلوم والمعارف، وقد أعربوا عن سعادتهم وفرحتهم خلال الزيارة.

وحرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على تقديم مطبوعاته فى صورة جيدة وطباعة عالية، مع تخفيض يصل إلى 50%، إيمانًا من المجلس برسالته كنافذة وسطية مهمة لمصر على العالم الإسلامى. وينظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية زيارة غدًا الاثنين الأئمة الدارسين بأكاديمية الأوقاف.