محمد صبحي: لهذا السبب لا أشارك في المهرجانات الفنية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
برر الفنان محمد صبحي، سبب غيابه عن كل المهرجانات السينمائية منذ عدة عقود بقوله: "ليس لدي بيبيون واكتشفت أن كل المهرجانات تشترط أن يرتدي الفنان بيبيون، فقررت ألا أحضر أي مهرجان، حتى لا يحرجني أحد".
وأضاف صبحي: "لا أعلم سبب أن وجود السجادة الحمراء في كل المهرجانات السينمائية في مصر إلا التقليد الأعلى للمهرجانات العالمية، وكان يجب أن يفكر صناعة السينما وصناع المهرجانت في استبدال هذه التقاليد".
وحول الرقابة ودورها في هذه الفترة، قال صبحي: "لقد أصبح لدينا تسيبًا كبيرا في مفهوم الحرية، ولابد أن يكون لدينا انضباطًا أكثر من ذلك"، مشيرًا إلى أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لديها عناوين مثل المسرح الشبابي الأغنية الشبابية.
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