في ظروف غامضة.. العثور على شاب مشنوقا داخل منزله بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على شاب مشنوقا داخل منزل بمركز البدرشين جنوب المحافظة، مساء الأحد.
تلقى العميد خالد فهمي مأمور قسم البدرشين إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل منزله بقرية ميت رهينة.
وكشفت معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث العياط والبدرشين أن الجثة لشاب يدعى "وليد.ع"، 24 سنة، مشنوقًا داخل غرفة في الطابق الثانب للمنزل الذي يقيم به.
ويستمع رجال المباحث بقيادة المقدم عمرو البطران، وكيل الفرقة، والرائد أحمد عكاشة، رئيس المباحث، إلى أقوال الأسرة للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة.
تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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